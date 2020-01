Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram ontem accionados, devido a um incêndio num restaurante localizado na Rua de Santa Maria, na zona velha do Funchal.

Segundo apurou o DIÁRIO no local, as chamas restringiram-se à zona onde estava instalada uma máquina de cerveja. Um curto-circuito terá estado na origem do fogo, que provocou muito fumo, causando um grande susto essencialmente...