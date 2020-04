Um incêndio deflagrou ontem à tarde na encosta do Covão, no Estreito de Câmara de Lobos, e consumiu algum mato, numa zona de difícil acesso.

Alguns moradores chegaram a temer o pior, uma vez que as chamas propagaram-se rapidamente, devido ao vento forte, progredindo na encosta da margem direita da Ribeira dos Socorridos, no sentido da povoação do Covão.

As chamas foram extintas...