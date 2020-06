O Funchal amanheceu ontem sob uma nuvem de fumo, proveniente de um incêndio que surgiu por volta da 1h30 da madrugada.

Segundo foi possível apurar, as chamas tiveram início acima da Levada dos Piornais, numa zona de difícil acesso, inacessível a meios terrestres, e tiveram de ser combatidas com o apoio do meio aéreo que foi para o terreno pela manhã.

O incêndio lavrou durante a noite...