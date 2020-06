Um incêndio que deflagrou na garagem de um prédio no ‘coração’ do Funchal, na tarde desta terça-feira, mobilizou duas corporações de bombeiros e gerou grande aparato. No final, não se registaram feridos desta ocorrência.

O alerta para um fogo na Rua do Seminário, pelas 14h45, mobilizou os Bombeiros Voluntários Madeirenses e os Bombeiros Sapadores do Funchal, dada a localização do...