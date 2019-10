Dezassete bombeiros de ambas as corporações do Funchal (Sapadores do Funchal e Voluntários Madeirenses) estiveram ontem de manhã na zona dos Piornais a combater um incêndio num apartamento, junto à Escola Hoteleira, na freguesia de São Martinho.

Segundo foi possível apurar, as chamas terão sido provocadas por velas, que foram deixadas na varanda deste apartamento localizado no...