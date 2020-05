O Marítimo vai avançar para a impugnação da I Liga se não efectuar os jogos que lhe cabem realizar no seu estádio na retoma do campeonato português. Foi Briguel, director desportivo do Marítimo, quem revelou, ontem, no telejornal da noite da RTP1, Lisboa.

Briguel justifica esta tomada de posição do Marítimo em “nome da verdade desportiva e da saúde dos jogadores”. E avança: “O...