Iluminação nova para atrair clientes e acabar com críticas

Para trás ficaram duas ruas escuras. A Câmara Municipal do Funchal prossegue o projecto de reforço da iluminação pública no centro histórico da cidade com a instalação de iluminação nova na Rua João Tavira e na rua dos Tanoeiros. A intervenção começou no fim do ano passado na Rua das Pretas incidindo em troços menos iluminados e definidos como prioridade. Um investimento municipal...