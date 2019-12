Ilegalidade leva P. Santo a poupar milhares de euros

O chumbo do Tribunal de Contas (TdC) ao primeiro contrato de empréstimo, celebrado entre a Câmara Municipal do Porto Santo e a Caixa Geral de Depósitos, destinado a pagar o edifício onde funciona a sede da autarquia, acabou por ter um feito benéfico para o Município. No segundo procedimento, que aguarda o visto do tribunal que analisa as contas, a autarquia presidida por Idalino...