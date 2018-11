II edição do Mercado Social no dia 30

Depois de uma primeira edição, realizada com sucesso em Outubro do ano passado, no próximo dia 30 de Novembro regressa mais um ‘Mercado Social’ na Madeira, organizado pela AIPES- Associação de Investigação e Promoção da Economia Social, que vai decorrer no mesmo espaço, o Madeira Magic, no Funchal.

Baseado “num modelo originário da Holanda, reúne no mesmo espaço empresas e organizações...