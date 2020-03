Um funcionário do edifício do Governo Regional no Campo da Barca está infectado com Covid-19 e, por isso, aquela infra-estrutura foi ontem, de manhã, encerrada pelo delegado de Saúde do Funchal.

“A decisão tem de ser radical porque houve uma situação positiva e encerramos como medida de precaução e segurança de todos os profissionais e utentes”, revelou o secretário regional da Saúde,...