IHM acusado de enganar desalojados provisórios

“Não desisto. Vou até ao fim. Só desisto quando tiver a garantia que a minha mãe vai ser realojada aqui, que é o direito dela e das outras pessoas. Enquanto não me derem essa garantia, vou para a frente, dê onde der”. O aviso é de Jéssica Teixeira, representante da Comissão de Moradores do bairro de São Gonçalo, que ontem à tarde, juntamente com outros moradores, esteve em protesto...