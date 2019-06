Igualdade junta mulheres socialistas em debate

As Mulheres Socialistas da Madeira promovem, este sábado, um workshop sobre “Planos Municipais para a Igualdade”. A iniciativa, que vai decorrer na sala de conferências do Casino da Madeira, a partir das 10h, terá como formadora Margarida Queirós, professora do Instituto de Geografia e Ordenamento do Território da Universidade de Lisboa, e contará com as intervenções da presidente das Mulheres Socialistas – Igualdade e Direitos (MS-ID), Elza Pais, do presidente do PS-Madeira, Emanuel Câmara, do candidato a presidente do Governo Regional, Paulo Cafôfo, e da presidente do Departamento Regional de Mulheres Socialistas, Mafalda Gonçalves.

De acordo com a responsável regional, as autarquias locais, pela sua natureza de proximidade à população, devem assumir a igualdade e não discriminação como tema central na aplicação das suas políticas, assegurando a integração da perspectiva de género em todos os domínios da sua acção, nomeadamente através da adopção dos planos municipais para a igualdade.

Segundo Mafalda Gonçalves, estes planos permitem conceber acções conjuntas e concertadas entre as diversas entidades dos concelhos, rentabilizando recursos disponíveis e harmonizando a intervenção na área da igualdade e não discriminação. Estes instrumentos trazem consigo ainda a mais-valia de estabelecer parcerias com as forças vivas do concelho, desde a PSP, bombeiros, Instituições Particulares de Solidariedade Social, associações e colectividades.

A presidente do DRMS defende que em toda a acção política, e principalmente a nível do poder local, as políticas centradas nas pessoas têm de ser a trave mestra em torno da qual se criam e desenvolvem respostas para a construção de uma sociedade justa, moderna e equitativa.

A violência de género tem na sua génese a desigualdade de poder e a igualdade entre homens e mulheres é um factor de grande protecção face ao risco de violência doméstica e de género, e enquanto persistirem situações de desigualdade de género, de violência ou de qualquer outro tipo de discriminação as comunidades estarão sempre incompletas, conclui a responsável.