Marta Freitas, psicóloga no Lar da Bela Vista, fala-nos sobre os sentimentos que ‘invadem’ os idosos por estes dias de isolamento social e quando as visitas dos familiares foram suspensas por razões de segurança. Eles, que são um dos grupos de risco da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, são também, isto já no exterior do lares, aqueles que mais reticências mostram ao...