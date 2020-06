Um idoso com cerca de 80 anos caiu numa fazenda, de uma altura aproximada a três metros, na zona dos Barreiros, no Funchal, e acabou por falecer no passado sábado.

Uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) foram chamadas ao local para prestar socorro mas encontraram o idoso em paragem cardiorrespiratória.

As equipas procederam às manobras...