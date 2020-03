A cidadã madeirense que foi a primeira detenção na Madeira por desobediência ao isolamento social obrigatório acusou negativo nos três testes ao covid-19 a que foi submetida no hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal.

A mulher de 83 anos regressou do Brasil no sábado, dia 21 de Março, foi detida na terça-feira pela PSP quando estava a passear no centro comercial Anadia, no Funchal,...