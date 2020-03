A lei e o actual estado de emergência não dão margem para contemplações. A idosa que foi detida ontem de manhã por reincidir no crime de desobediência, 12 horas depois de ter ‘furado’ o confinamento obrigatório, arrisca uma pena de prisão até dois anos ou de multa até 240 dias.

A mulher de 83 anos, residente no Caniço e que regressou do Brasil no sábado passado, estava ontem à tarde...