Uma idosa caiu ao início da manhã de ontem de uma altura de três metros para um ribeiro no Sítio do Chote, no Jardim da Serra, de onde felizmente saiu com vida. Eram por volta das 6 horas quando chegou o alerta para o acidente ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Câmara de Lobos, que a socorreram. A senhora, na casa dos 80 anos, foi encontrada no fundo do ribeiro, estava consciente...