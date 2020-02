Uma mulher de 84 anos foi ontem atropelada por uma viatura ligeira, na Rua 5 de Outubro, nas imediações do Bazar do Povo, no Funchal, e ficou com ferimentos graves.

A idosa apresentava suspeita de traumatismo e teve de ser socorrida no local pelos Bombeiros Voluntários Madeirenses e pela Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

Após ministrados os primeiros socorros, a vítima foi...