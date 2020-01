A Iberia, através da subsidiária regional Air Nostrum, vai operar um voo semanal na rota Barcelona-Funchal-Barcelona. Uma operação que ocorre às terças-feiras, entre 21 de Julho e 1 de Setembro.

Os sete voos em cada percurso serão feitos num Bombardier CRJ1000, aeronave com capacidade para 100 passageiros.

Com a saída da Vueling, no final do Verão de 2018, esta rota tinha ficado...