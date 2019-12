IASAÚDE exige aos laboratórios cumprimento dos acordos nas análises

O IASAÚDE vai apertar o controlo da facturação feita por privados com quem a Região tem acordos de facturação, no âmbito das análises clínicas. Esse estreitar da malha do controlo resulta da constatação de que existem laboratórios a facturar análises fora do que consta dos respectivos acordos. Algo prejudicial aos utentes.

Numa circular normativa enviada aos vários interessados,...