O Clube Desportivo Nacional fará as honras de ‘abrir’ o ano de 2020 na modalidade de padel com a realização daquele que é a primeira edição do Open de Padel CRAM.

O evento, com um forte cariz social, volta a ser jogado nos três campos do Centro de Padel e Lazer, entre 10 a 15 de Fevereiro, e uma vez mais volta a ter uma forte adesão de atletas, num total de 144, divididos por 72...