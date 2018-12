A Direção de Serviços do Desporto Escolar organizou a I Corrida de Aventura – Desporto Escolar, que decorreu no Caniçal, ocupando toda a manhã da última quinta-feira.

A competição teve lugar na Quinta do Lorde Resort Hotel Marina e arredores, contando com provas de Canoagem, Orientação, BTT, Tiro com Arco e Provas de Obstáculos. Devido às condições climatéricas – com o dia a começar...