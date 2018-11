Hurry-Up dignificou êxito da SAD

Depois de há oito dias na Holanda o Madeira Andebol SAD ter praticamente carimbado o passaporte para os oitavos de final da Taça Challenge, com uma vitória clara por 37-21, ontem no Pavilhão do Funchal a missão dos madeirenses era claramente bem menos complicada na recepção ao Hurry-Up, com os comandados do técnico Paulo Fidalgo a vencer agora por 32-28, totalizando um parcial...