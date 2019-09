‘Humor Negro’ para rir no Sé Boutique Hotel

O Sé Boutique Hotel e a Associação do Filme, Televisão e Multimédia da Madeira (AFTM) dinamizam esta quinta-feira a segunda sessão do festival ‘Filmes no Terraço’, evento cinematográfico que se realiza pelo segundo ano consecutivo, ao longo do mês de Setembro, no terraço desta unidade hoteleira localizada na baixa do Funchal.

A iniciativa dedicada à Sétima Arte desenrola-se a partir...