Humor de João Pedro Ramos em Machico

Depois de ter estado a viver uma temporada em Lisboa, João Pedro Ramos, já de regresso à Madeira, prepara-se para realizar mais um espectáculo de ‘stand-up comedy’, que decorre, no dia 29 de Dezembro, pelas 18 horas, na sala de cinema do Fórum Machico.

De acordo com o humorista madeirense, o espectáculo, intitulado ‘Livre Arbítrio’, irá abordar a liberdade que as pessoas têm de escolher aquilo que querem ser, consoante os seus gostos. Isto sempre com muito humor à mistura, ou esta não fosse a sua imagem de marca.

“No ‘Livre Arbítrio’, que é para maiores de 16 anos, irei falar dos estereótipos e o espectáculo irá girar em torno de questões, como a heterossexualidade e a homessexualidade, assim como dos novos géneros que estão a surgir, que as pessoas pouco ou nada sabem, mas que vou explorar. São as chamadas novas tendências e novas modas, que irei abordar de uma forma engraçada”, explicou.

Porque entende que um humorista também tem a missão de educar o público, disse que este espectáculo é também uma forma de chamar a atenção das pessoas para o facto de “todos nós sermos iguais, independentemente das nossas escolhas”.

“É falar a sério, mas a brincar, sempre com o objectivo de educar e de mostrar às pessoas que têm o direito de opinar sobre qualquer tema, sem medos, até porque estamos num país livre desde 1974”, afirmou.

À semelhança do que costuma acontecer nos seus ‘shows’, este espectáculo também irá contar com um convidado especial. Neste caso, é João Gouveia, sendo este um humorista madeirense que tem vindo a dar cartas no mundo da comédia.

“O João Gouveia irá abrir o espectáculo. Muitas pessoas gostam dele e quem ainda não teve a oportunidade de o ver, terá agora, na sala de cinema do Fórum Machico. Ele é das pessoas que mais gosto de trabalhar e temos uma grande proximidade”, realçou.

Uma das imagens de marca de João Pedro Ramos é a constante interacção com o público quando está em cima do palco. Como já era de esperar, disse que também desta vez “o público não se escapa”.

“Todos os meus espectáculos têm um guião e depois levo os tópicos daquilo que irei abordar, mas obviamente que surge sempre algum improviso e a interacção com o público não pode faltar”, frisou.

Em termos de expectativas, o humorista espera ter “sala cheia” e que as pessoas se divirtam com as suas piadas ‘sui generis’.

Os bilhetes para ‘Livre Arbítrio’ custam ‘5 risos’ e podem ser adquiridos através do número 965223523.

Além deste espectáculo de comédia, João Pedro Ramos irá também actuar, no dia 27 de Dezembro, pelas 22h30, na Cantina El Mexicano, onde irá partilhar o palco com o humorista Jhonny Madeira. Já, no dia 30 de Dezembro, pelas 22h30, irá estar no snack-bar Dakiali, em São Martinho. Nesse dia, depois do seu ‘show’ de comédia, é a vez de actuar o cantor madeirense Pedro Freitas.

Já como DJ, João Pedro Ramos irá estar na cabina de som do Meliá Madeira Mar, no último dia do ano, 31 de Maio, garantindo assim que as pessoas entram em 2020 com o pé direito.