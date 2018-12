“Humildade sobre arrogância”

“Natal é a desforra da humildade sobre a arrogância, da simplicidade sobre a abundância, do silêncio sobre o tumulto, da oração sobre o ‘meu tempo’, de Deus sobre mim.” As palavras são do Papa Francisco e foram ditas ontem, na catequese geral intitulada ‘Natal: as surpresas que agradam a Deus’.

Enquanto não é conhecida a mensagem de Natal do bispo da Diocese do Funchal, que, habitualmente,...