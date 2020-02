A ‘Casa da Forma Grande’, uma empresa de comércio tradicional do Funchal, fundada há mais de sete décadas, desapareceu do mercado regional em meados do ano passado. Foi uma das 81 empresas madeirenses que estiveram envolvidas em 2019 em processos de insolvência. Tratou-se de um aumento de 35 por cento face ao ano anterior.

A maioria (45) destas insolvências de pessoas colectivas...