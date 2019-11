O Supremo Tribunal de Justiça decidiu, a 6 de Novembro, que o Hotel Raga terá de readmitir o director despedido em Fevereiro de 2018 e que terá de lhe pagar os ordenados dos últimos 20 meses. O acórdão rejeitou um recurso da empresa proprietária da unidade hoteleira e confirmou as decisões do Tribunal da Relação de Lisboa e do Juízo do Trabalho do Funchal que declararam ilícito...