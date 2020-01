O OE2020 é bom para a Madeira e para os Madeirenses? Este orçamento reforça o caminho iniciado em 2015, com a confirmação da reconciliação do estado com as regiões autónomas e em particular a Madeira. Por isso é um orçamento que não esquece os problemas dos madeirenses e contribui muito positivamente para aspectos estruturais da vida económica e social da Madeira. É natural que...