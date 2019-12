A equipa de hóquei em patins do Marítimo enfrenta amanhã à tarde (17 horas), no Pavilhão dos Barreiros, um duro teste à sua condição de líder do Campeonato Nacional da III Divisão - Sul, ao receber o quarto classificado, a equipa B do Paço d’ Arcos.

Os verde-rubros estão a realizar um excelente campeonato, tendo somado até aqui seis vitórias e um empate, o que lhes confere um total...