Os recordes absolutos de Portugal de Ana Rodrigues e da equipa do Algés e Dafundo foram o destaque do terceiro dia dos campeonatos nacionais de natação, que tiveram ontem no Complexo das Piscinas Olímpicas do Funchal.

Com mais de 15 recordes nacionais alcançados, desde a passada quinta-feira, a forte comitiva madeirense presente no evento também teve tempo para festejar e por diversas...