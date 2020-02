‘Mário - A História de um Bailarino no Estado Novo’ traz ao Funchal o actor Flávio Gil num monólogo criado a partir da história real de Valentim de Barros, um bailarino homossexual que foi internado compulsivamente no hospital psiquiátrico Miguel Bombarda por andar na rua vestido de mulher e lá acabaria por morrer. A história foi adaptada e é apresentada no dia 3 de Março, no Teatro...