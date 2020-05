O Ministério Público pediu ao tribunal a indignidade sucessória de Eduardo Fernandes, o homem que na tarde de 26 de Setembro de 2019 alegadamente matou o irmão à facada na casa da mãe de ambos, na Rua Nova Pedro José de Ornelas, em Santa Luzia. O pedido de afastamento do direito à eventual herança consta da acusação e será decidido no julgamento que se inicia a 17 de Junho no Juízo...