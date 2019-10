Um homem de 59 anos despistou-se de moto no sítio dos Maroços, em Machico, na noite do último domingo, e foi encontrado prostrado na via pública, inconsciente, passava pouco das 22 horas.

Os Bombeiros Municipais de Machico deslocaram-se ao local com uma ambulância, assim como a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) que também foi chamada a prestar socorro à vítima.

A EMIR acompanhou...