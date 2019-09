Um homem com cerca de 70 anos foi encontrado morto, ontem de manhã, no interior de um poço, nas Achadas da Cruz, no Porto Moniz.

O poço estaria tapado e terá sido o próprio homem a destapá-lo. A queda de aproximadamente dois metros de altura terá provocado a morte da vítima. Não se conhecem os contornos em que sucedeu esta queda.

Os Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz...