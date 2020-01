Um homem com 48 anos de idade foi encontrado morto, na segunda-feira, em casa, no Amparo, freguesia de São Martinho, no Funchal, num quadro de suicídio.

O alerta às autoridades foi dado no início da tarde de segunda-feira, por um familiar que descobriu o corpo do homem no quintal da moradia, já em rigidez cadavérica.

No local esteve a PSP e a Polícia Judiciária que não chegou a investigar...