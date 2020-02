Uma colisão ocorrida na noite de quinta-feira, na via rápida, no túnel da Ribeira da Alforra, no sentido Câmara de Lobos-Funchal, provocou ferimentos em dois homens, com idades compreendidas entre os 25 e os 35 anos.

O sinistro, que envolveu dois automóveis, deixou um dos feridos encarcerado no interior do carro, tendo o mesmo sido retirado da viatura pelos Bombeiros Voluntários...