Homem de 37 anos morre electrocutado

Um homem de 37 anos morreu electrocutado, na noite do passado sábado, por volta das 22 horas, numa habitação localizada na Rua do Cano, no Funchal.

Segundo foi possível apurar, a vítima levou um choque eléctrico e ficou ‘presa’ nos fios. Ainda ao que apuramos, aquando da chegada das equipas de socorro o chão encontrava-se molhado, pelo que foi necessário proceder ao corte da corrente...