Um homem com cerca de 50 anos caiu ontem de manhã nos tetrápodes, na zona da Pontinha, no Funchal, e ficou ferido.

Segundo foi possível apurar junto do Capitão do Porto do Funchal, o homem encontrava-se a nadar e terá tentado subir para o Molhe, vindo a cair na zona dos tetrápodes.

José Guerreiro Cardoso explicou que a vítima foi resgatada por mar, por uma embarcação da estação de...