O idoso de 73 anos acusado de violar uma vizinha de 90 anos, no último ano, no sítio dos Maroços, em Machico, foi absolvido. A decisão foi tomada pelo Juízo Central Criminal do Funchal, a 7 de Maio passado, mas só agora chegou ao conhecimento do DIÁRIO.

No julgamento não ficaram provados os crimes de que o septuagenário era acusado - seis crimes de importunação sexual na forma consumada,...