A Câmara Municipal do Funchal informa que ao longo do dia de hoje irão decorrer duas intervenções na rede de abastecimento de água na freguesia de São Roque, entre as 9 e as 13 horas. Uma pode afectar o abastecimento no Caminho do Salão e a outra no Caminho da Penteada, no troço compreendido entre a rotunda dos Álamos e o Caminho da Achada.

