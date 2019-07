Hoje há ‘Noite Romântica’ na Semana do Mar

A Semana do Mar do Porto Moniz recebe hoje a ‘Noite Romântica’, sendo que a grande atracção é a dupla Anjos, constituída por Nélson e Sérgio Rosado, que sobe a palco pelas 22h45.

Antes, pelas 19 horas, começa a animação de rua, com o Grupo Folclórico do Centro de Santo António e, pelas 21h30 actuam os Stardust, abrindo as hostes à presença mais aguardada da noite.

Depois da actuação...