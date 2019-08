Hoje há manifestação pela Amazónia

Intitulado ‘Madeira pela Amazónia’, hoje decorrerá pelas 17 horas, em frente à Assembleia Legislativa da Região Autónoma uma concentração organizada pela Despertar Madeira, Direct Action Everywhere- Madeira (DxE-M), VegMadeira e Climate Save Portugal, que se juntam nesta acção de sensibilização social nesta segunda-feira.

Os organizadores, que apelam às pessoas que estejam sensíveis para o que tem ocorrido na floresta Amazónia, sobretudo no Brasil e na Bolívia, considerado o ‘pulmão do Planeta Terra’, lembram que “após uma onda de incêndios criminosos que está a devastar na Amazónia nas últimas três semanas, concentrações e manifestações estão a ser convocadas em todo o Mundo para denunciar esta tragédia e exigir que se tomem medidas com urgência, pelo Planeta, pelos Animais, pela Vida dos Humanos que ainda moram lá. Por todos nós. Junta-te a nós”.

Após a concentração, segue-se uma marcha de solidariedade pelos povos indígenas da Amazónia rumo à Praça do Município, terminando com uma vigília e meditação pela paz e amor ao planeta no cais do Funchal, dizem os organizadores, que se pretende prolongar até pelas 22 horas.

DxE-M denuncia uso de glifosato nas Desertas

Uma destas associações, a DxE-M, tem desenvolvido um forte activismo pelo fim da morte das Cabras das Ilhas Desertas, vem agora denunciar o uso de glifosato para exterminar duas plantas invasoras que surgiram após a extinção há 13 anos da Cabra do Bugio.

“Devido à erradicação da Cabra do Bugio e da redução significativa da população de Cabras das Desertas, surgiram duas espécies invasoras de plantas (abundância e tabaqueira) que estão à ser controladas mecanicamente e com uso de glifosato, um herbicida de toxicidade elevada, cujos efeitos secundários são doenças gravíssimas ( TDHA Transtorno de défice de atenção e hiperactividade, Alzheimer, Anencefalia, Autismo, Defeitos congénitos, Deficiências no crescimento hormonal, cardiopatias, Crescimento anormal dos órgãos genitais, Cancros cerebrais em Crianças, cancros da mama, Intolerância ao glúten e doença celíaca , Destruição dos tecidos renais de milhares de agricultores, Colites, Depressão, Diabetes, Hipertireoidismo, Doença inflamatória intestinal, Doenças hepáticas, Esclerose lateral amiotrofica, Esclerose múltipla, Linfoma não Hodgkin, Doença de Parkinson, Gravidez de risco, Obesidade, Problemas reprodutivos e Doenças respiratórias)”, elencam.

E acrescentam: “Portanto, a aplicação do Glifosato nessas ilhas rochosas e íngremes escorre depois directamente para o mar, pondo em risco ambiental todas as espécies de cetáceos (baleias e golfinhos), os lobos marinhos, tartarugas marinhas, peixes, floras e faunas aquáticas.”

No comunicado, emitido a 23 de Agosto, lembram “as cerca de 200 cabras selvagens que restam na Deserta Grande podem estar emparentadas geneticamente com as do Bugio. Para verificar esta hipótese, é necessário fazer um estudo genético das Cabras das Desertas, comparando-as com as amostras existentes da Cabra do Bugio”, lançando assim um apelo a que se avance para esta solução.