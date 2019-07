Ao terceiro dia de estágio no Algarve e com dois jogos de preparação já efectuados - Portimonense e Farense - Getterson destaca-se na frente de ataque do Marítimo, numa altura em que leva vantagem sobre os demais. O avançado brasileiro, já depois de ter apontado dois golos na goleada aos Sub-23, ainda na Madeira, apontou o único golo dos verde-rubros nos dois embates já realizados...