O funeral do ex-ministro e fundador do CDS-PP, Diogo Freitas do Amaral, ocorre este sábado, no cemitério da Guia, em Cascais. A missa de corpo presente, celebrada pelo bispo auxiliar de Lisboa, realiza-se às 12 horas, no Mosteiro dos Jerónimos, e o funeral está previsto para as 13 horas.

Diogo Pinto Freitas do Amaral, professor universitário, nasceu na Póvoa de Varzim, no distrito...