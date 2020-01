Portugal despediu-se ontem da fase de grupos do Campeonato da Europa de andebol masculino com uma derrota diante dos vice-campeões do Mundo, e anfitriões do grupo D, a Noruega, por 34-28, (16-14).

Perante cerca de oito mil espectadores que estiveram no Trondheim Spektrum, a selecção lusa bateu-se de igual para igual contra o ‘poderoso’ adversário, mas acabou por ‘cair’ no decorrer...