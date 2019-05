Hino aos ‘600 anos’

Um espectáculo gímnico e teatral muito diversificado, subordinado ao tema ‘600 Anos da Descoberta da Madeira’ e no qual participaram cerca de 2.000 figurantes, foi o ponto alto da Cerimónia de Abertura da Festa do Desporto Escolar 2019, realizada ontem à noite no Estádio do Marítimo. Um recinto que se apresentou repleto de público, maioritariamente composto por jovens estudantes,...