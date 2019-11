A Empresa Horários do Funchal acusa a Câmara Municipal do Funchal (CMF) de “não precaver as necessidades dos utilizadores do transporte público e dos munícipes” residentes no Caminho das Voltas, no troço compreendido entre o Jardim Botânico e o Curral dos Romeiros.

De acordo com a Horários do Funchal, devido às obras que estão a ser feitas pela autarquia, “a carreira 29, excepcionalmente...