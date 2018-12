‘Heróis da TV’ saltam do ecrã para o Natal da Calheta

É já amanhã que os protagonistas da Vila Moleza, as Winx, o Pocoyo e os Três Porquinhos ‘saltam’ directamente do ecrã da televisão para o pavilhão gimnodesportivo dos Prazeres.

Os ‘Heróis da TV’ chegam à Calheta dispostos a proporcionarem uma autêntica festa aos 700 alunos do município da Calheta que desta forma não vão precisar de carregar no botão do comando para sintonizarem o...