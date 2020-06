A conferência de imprensa de José Gomes, na abordagem ao jogo do Marítimo com o Benfica, foi dominada, a determinada altura, pelas justificações que o técnico maritimista entendeu dar sobre os seis golos que a equipa sofreu nesta retoma da I Liga. “Nada têm a ver com a filosofia de jogo que foi implementada na equipa, mas sim, em quase todos eles, com erros individuais”, apontou....